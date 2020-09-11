لاعبون تحت الأضواء في الدوري الإسباني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - يبعد أقل من شهرين على انتهاء النسخة الماضية الاستثنائية التي امتدت حتى تموز جراء تبعات انتشار وباء فيروس كورونا، ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، بحسب (أ ف ب).

ويشهد الموسم الجديد عودة دافيد سيلفا إلى بلاده للانخراط في صفوف ريال سوسيداد بعدما أمضى عشر سنوات في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما يغادر النروجي الشاب مارتن أوديغارد سوسيداد للالتحاق بفريقه الأصيل ريال مدريد حامل اللقب بعد انتهاء فترة اعارته.

يعود الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيليه قادما من برشلونة حيث شهد نجاحاته المحلية في السنوات الست الأخيرة، وسيكون البوسني ميراليم بيانيتش الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الكاتالوني من جوفنتوس الإيطالي.

وسينتقل الياباني تاكيفوسا كوبو إلى فياريال على سبيل الإعارة من النادي الملكي.

وفي ما يلي نبذة عن اللاعبين الخمسة الذين يمكن متابعهتم في الموسم 2020-2021:

ميراليم بيانيتش

ستون مليون يورو، واحدة من أغلى صفقات الـ”ميركاتو” الصيفي. يصل الدولي البوسني (30 عاما، 92 مباراة دولية) إلى “بلاوغرانا” قادما من “السيدة العجوز”، بعد صفقة تبادل شهدت ذهاب لاعب الوسط البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس.

وستكون مهمة بيانتيش الذي مرّ في آب الماضي بتجربة اصابته بفيروس “كوفيد-19” تعزيز خط الوسط الكاتالوني إلى جانب سيرجيو بوسكيتس والموهوب الهولندي فرانكي دي يونغ، وهو أمر لم يتمكن أرتور من القيام به في برشلونة.

وتحت قيادة المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان، الذي يركز بشكل خاص على الهجوم والحفاظ على الكرة، من المرجح أن يساعد لاعب ليون السابق في إعادة بناء هيكل برشلونة بعدما أنهى الأخير الموسم الماضي بشكل كارثي وكان في حالة يرثى لها.

إيفان راكيتيتش

لم يعد راكيتيتش (32 عاما و106 مباريات دولية و15 هدفا) جزءا من خطط كومان المستقبلية، بعد ست سنوات ناجحة قضاها في برشلونة، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا (2015)، وأربع بطولات في الدوري المحلي (2015 و2016 و2018 و2019) وأربعة ألقاب في الكأس المحلية (2015، 2016، 2017، 2018)، ليعود الطفل المعجزة إلى فريقه السابق الذي منحه بطاقة العبور للعالم وكشف عن قدراته، بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي (أوروبا ليغ) عام 2014.

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ولم تأت صفقة “العودة” بسعر يليق باسم وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده، إذ بلغت 1,5 مليون أورو زائد 9 ملايين مكافآت.

وأصبح راكيتيتش ثالث لاعب ينضم إلى صفوف بطل يوروبا ليغ في الموسم المنصرم، بعد سوسو (تم تفعيل خيار الشراء بعد انتهاء فترة استعارته من من ميلان الإيطالي) وأوسكار رودريغيز (من ريال مدريد). وستكون المهمة الأهم الملقاة على عاتقه قيادته لتحقيق نتائج إيجابية في دوري الأبطال، تحت قيادة المدري خولين لوبيتيغي.

دايفيد سيلفا

يعود سيلفا (34 عاما) إلى بلاده بعد عشر سنوات ناجحة أمضاها في سيتي حقق خلالها الدوري الإنكليزي الممتاز أربع مرات (2012- و2014 و2018 و2019)، ومسابقة الكأس مرتين (2011 و2019)، وكأس الرابطة (2014 و2016 و2018 و2019 و2020) ودرع المجتمع ثلاث مرات (2012 و2018 و2019).

وأتى سيلفا إلى سوسيداد بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنكليزي وسيكون دوره مرافقة الفريق الباسكي نحو أهدافه الأوروبية والحلول مكان أوديغارد العائد إلى ريال مدريد.

مارتن أوديغارد

استدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي المعجزة النروجي للانضمام إلى الفريق الأول لريال مدريد للمرة الأولى، بعد خمس سنوات من انضمامه إلى النادي حينما كان في سن 16 عاما.

وستكون المهمة صعبة بالنسبة للشاب الدولي البالغ من العمر 21 عاما، والذي يتعين عليه أن يسجل بصمته في خط وسط مدريد القوي، بين نجوم كبار أمثال الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

تاكيفوسا كوبو

بعد ادائه المميز في صفوف مايوركا الموسم الماضي وانتهاء فترة عقد الإعارة مع الفريق الذي هبط إلى الدرجة الثانية، تم انتقال كوبو (19 عاما)، هذه المرة إلى فياريال كون الـ”ميرينغي” يفضل للاعبه الياباني خوض المزيد من التجارب والحصول على الخبرة قبل ارتداء قميص الفريق الأول.

وسيحظى الجناح الأيمن بفرصة التطور تحت قيادة أوناي إيمري المدرب الجديد لـ”الغواصة الصفراء”، وباختبار التجربة القارية في “أوروبا ليغ”، ضمن تشكيلة تضم لاعبين كبار مثل راوول ألبيول وباكو ألكاسير والكولومبي كارلوس باكا. فيما ستكون معركة الحصول على مكان ضمن تشكيلة إيمري في مواجهة النيجيري صامويل تشوكوويزي (21 عاماً).