شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر وايرينا شايك يتجولان فى شوارع نيويورك بصحبة ابنتهما رغم الانفصال..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العلاقة بين الثنائي ايرينا شايك والممثل برادلي كوبر تسير في أفضل اتجاه بعد الانفصال، حيث إن انفصالهما لم يتسبب في أية مشاكل بينهما خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر من فترة لأخرى مع ظهورهما المتكرر في شوارع نيويورك وكأنهما لا يزالان مرتبطين إلى الآن.



برادلى كوبر وايرينا شايك

وهو الأمر الذى يعود للتفاهم الكبير بينهما وفقاً لموقع الديلي ميل الذى كشف أن الثنائي يسعي من أجل توفير كل الدعم والحب لتربية ابنتهما التي تبلغ 3 سنوات على افضل طريقة ممكنة، وبالتالي دوماً ما يتقابلا بهدف رؤية برادلي كوبر لابنته من ايرينا شايك.



برادلي وايرينا

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على جانب آخر سبق واهتمت المواقع العالمية بخر بقاء عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عاما، ما يقرب من أربع ساعات فى منزل برادلي كوبر أثناء زيارتها له خلال الشهر الماضى.

حيث ظهرت إيرينا شايك بكامل اناقتها آنذاك وارتدت قميصا ذى تصميم راقى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Burberry " ووصل سعره إلى 280 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت "شورت" باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

وقد سجلت عدسات "البابارتزى" لحظة وصول أحد عمال توصيل الطلبات الذى أحضر الأطعمة لهما، لتظهر شايك هى التى تقوم باستلام الوجبات، وما لفت الأنظار أن الزيارة اقتصرت عليهما فقط ولم تظهر ابنتهما ذات الـ 3 سنوات.