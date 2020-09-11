تعرف على ثروة الراحلة ديانا ريج بعد رحيلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت النجمة العالمية ديانا ريج، التي تمتلك تاريخا فنيا طويلا عن عمر ناهز 82 عاما، حيث كانت النجمة الشهيرة مصابة بمرض السرطان، و قد جاءت وفاتها في منزلها وهي محاطة بأفراد عائلتها.وجاء خبر وفاة النجمة الشهيرة ديانا ريج صادما لقطاع كبير من محبيها وعشاقها، حيث استطاعت ريج أن تكتسب جيل جديد يعشقها وهم متابعو " Game of Thrones" و " The Avengers " .
ومن أول الأسئلة اليت يتم تداولها بمجرد الأعلان عن وفاة أي نجم تكون حول ثروته التي كونها طوال مسيرته الفنية ، و في الحقيقة أن صافي ثروة النجمة الراحلة ديانا ريج وصلت الي 10.1 مليون دولار .
ديانا ريج
يذكر أن بدأت ديانا ريج مسيرتها الفنية عام 1957 ، و قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية ، ومن أبرزها : " The Avengers " و " A Midsummer Night's Dream "و " Julius Caesar " و " The Hospital " و " The Great Muppet Caper " و " The Painted Veil " و " Game of Thrones " ، و غيرهم .
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