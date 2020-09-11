شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون تستعيد ذكريات أحداث 11 سبتمبر بمجموعة صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة ريتا ويلسون زوجة الممثل العالمى توم هانكس ذكريات أحداث الحادى عشر من سبتمبر الحادث الأسوأ فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، التى تمر اليوم الذكرى التاسعة عشر عليها، حيث نشرت مجموعة صور من الحادث، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة: لن ننسى 11 سبتمبر 2001".



ريتا ويلسون

و11 سبتمبر هو الحادث الذى حصد أرواح مئات الأمريكيين، حيث وقع هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى.



صورة من 11 سبتمبر

وقام 19 إرهابياً باختطاف أربع طائرات مدنية من الساحل الشرقي، واصطدمت ثلاث منها بالأهداف المرسومة لها فى نيويورك وواشنطن العاصمة، بينما تحطمت الرابعة فى أحد الحقول بولاية بنسلفانيا بعد قتال الخاطفين مع الركاب الذين كانوا قد علموا بأمر الطائرات الثلاث.

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وفى نهاية ذلك اليوم، توفى 2977 شخصاً، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.مما جعل تلك الهجمات هى الأكثر دمويةً على الأراضى الأمريكية فى تاريخ البلاد.

و وجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، وادعت القوات الأمريكية أنها عثرت فيما بعد على شريط فى بيت مهدم جراء القصف فى جلال آباد فى نوفمبر 2001، يظهر فيه أسامة بن لادن وهو يتحدث إلى خالد بن عودة بن محمد الحربى، عن التخطيط للعملية.