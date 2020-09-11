شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت × 4 صور جديدة من أحدث جلسة تصوير بعد الارتباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم براد بيت مصمم على خطف الأنظار له بوسامته التى لم تهتز مع مرور السنوات وتخطيه حاجز الـ 56 عاما من عمره، حيث ظهر خلال أحدث جلسة تصوير جديدة له فى منتهى الشياكة المعتادة مع وسامته الذى اعتادها محبوه وجمهوره من كل أنحاء العالم بعدما نشرت المواقع العالمية أكثر من صورة له الذى التقطها لصالح دار أزياء شهيرة فى عالم الملابس.



براد بيت بأحدث اطلالة

وكان أكد موقع جريدة ديلى ميل فى وقت سابق أن النجم العالمى براد بيت شوهد وهو برفقة حبيبته الجديد المشهورة نيكول بوتورالسكى، 27 عامًا ، في القصر الفرنسي حيث عقد قرانه مع أنجلينا جولي هناك، وحسب التقرير يقال أن براد بيت ، 56 عامًا ، وصديقته المشهورة نيكول بوتورالسكى يقضيان وقتًا في شاتو ميرافال في فرنسا ، حيث تزوج من أنجلينا جولي ، 45 عامًا ، في عام 2014.

Advertisements



براد بيت يخطف الانظار

ووفقًا لأحد السكان المحليين ، يزور براد مرافال لأنه "يشارك في حملة من أجل الترويج لل نبيذ الخاص به "، حيث يشتهر القصر، الذي اشتراه هو وأنجلينا في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار ، بصناعة النبيذ الوردي الفاخر، كما أشار التقرير إلى أن نيكول ستقيم مع براد أثناء تواجده في مزرعة العنب خلال عطلة نهاية الأسبوع.