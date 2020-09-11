شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يستعرض لياقته البدنية بتدريبات شاقة فى الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى جمهوره بفيديو جديد له يستعرض به لياقته البدنية خلال أداء تدريبات شاقة فى صالة الجيم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه قائلا "صباح الخير".



احمد الفيشاوي

من ناحية أخرى ظهر الفنان أحمد الفيشاوى فى أحدث فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والذى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن كواليس الأغنية من داخل الاستوديو الذى سيطر عليها نغمات المزمار البلدي، وعلق عليه بكتابة "قريباً نمبر 2".

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الفيشاوي

وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوى متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام أيضاً، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".

كما كان الفيشاوى شارك بفيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.