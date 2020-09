الحسناء الاسترالية.. معلومات مثيرة عن مارجوت روبي نجمة هوليود المثيرة

رنا صلاح الدين - تعد النجمة مارجوت روبي واحدة من أهم مشاهير هوليود، على مر السنوات الأخيرة، خاصة بعد دورها الشهير في فيلم "الفرقة الانتحارية.

وما يدل على نجومية مارجوت روبي، تعاقدها مؤخرا مع شركة ديزني لبطولة الجزء الجديد من سلسلة "قراصنة الكاريبي" الشهيرة.

ونستعرض في السطور الأتية عدد من المعلومات التي لا تعرفها عن مارجوت روبي:

1- مارجوت روبى ممثلة أسترالية رشحت لجائزتى أوسكار وجائزة بافتا، ووضعتها مجلة تايم فى عام 2017 ضمن قائمة أكثر 100 شخص تأثيراً فى العالم.

2- فى 2019 كانت روبي ضمن أعلى الممثلات أجراً فى العالم.

3- بدأت روبى مسيرتها الفنية فى أواخر عام 2000 فى أفلام أستراليا مستقلة، وما أكسبها شهرة واسعة دور نعومى لاباجلى فى فيلمThe Wolf of Wall Street 2013.

4- أكدت بعض التقارير الهوليودية في الفترة الماضية، أن مارجوت روبي كانت مطاردة من النجم الشهير براد بيت من أجل إقامة علاقة معها خلال كواليس تصوير فيلم (Once Upon a Time in Hollywood).