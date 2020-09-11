صور| الملكة بيونسيه تحتفل بعيد ميلاده الـ 39 على يخت فاخر

رنا صلاح الدين - احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ميلادها الـ 39، مع زوجها مغنى الراب الأمريكى جاى زى وأبنائها الثلاثة. وجاء الاحتفال فى يخت فاخر استأجرته مقابل 2 مليون دولار فى الأسبوع، حيث سافرت إلى أحد الشواطئ فى كرواتيا. بيونسيه ويبلغ طول اليخت 107 أمتار ويضم 8 غرف نوم إضافةً إلى غرفة رئيسية وحمام سباحة كبير. Advertisements ويتسع اليخت لما يصل إلى 12 ضيفًا، ويحتوى على ثمانية غرف فاخرة بحمامات داخلية وسبع غرف لكبار الشخصيات وجناح رئيسى. يخت بيونسيه ومن ناحية أخرى، حرصت بيونسيه على الاحتفال بميلاد طفل صديقتها كاتى بيرى الأول من خلال هدية عبارة عن باقة الزهور باللون الأبيض مع بطاقة التهنئة التى تلقتها من بيونسيه.

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