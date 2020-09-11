محمد إمام يعلق على تصرف سيدة القطار ويطالب بتكريمها

رنا صلاح الدين - أشاد الفنان محمد إمام بسيدة القطار، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمشادة بين كمسرى ومجند بسبب ثمن التذكرة قبل أن تتدخل لحل الأزمة.

السيدة التي تدعى صفية أبو العزم رفضت إنزال المجند من القطار وتصر على دفع ثمن التذكرة له، قائلا: "الست دي مصر".

ونشر محمد إمام صورة سيدة القطار عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"الست دي مصر".

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محمد إمام

وتصدرت "سيدة القطار" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وطالب المغردون بضرورة تكريمها على ذلك الموقف، حيث ضربت مثلا رائعا لكل أم مصرية.

وعلى جانب آخر، أكدت صفية أبو العزم، أنها تدخلت لمنع إنزال المجند من القطار، حيث أن الزى العسكرى له احترامه وتقديره ولا يمكن إهانته بهذه الصورة.