صورة| بمليون لايك.. ظهور مثير لكورتنى كاردشيان بمايوة ساخن

رنا صلاح الدين - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان قررت عدم التعليق عن فكرة إنهاء برنامج عائلة كاردشيان "KUWTK" الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم.

ونشرت كورتنى البالغة من العمر 41 عامر على "إنستجرام" صورة وهي تجلس في بحيرة، في حالة استرخاء للتخلص من الضغوط الواقعة عليها.

وكانت النجمة الشهيرة مرتديه "مايوه" باللون الفوشيا ذى تصميم بسيط، بينما كانت تستفيد من أشعة الشمس، وتبدو كورتني وكأنها تفكر في شيء ما.

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كورتنى كاردشيان

وحصدت صورة كورتني في 7 ساعات فقط ، أكثر من 1.1 مليون لايك، وبهذا يعتبر هذا هو الظهور الأول لكورتني بعد إعلان عائلة كاردشيان انهاء البرنامج بمجرد عرض موسمه الجديد في بداية 2021.

يذكر أنه جاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان: "بعد 14 عاما، و20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات".