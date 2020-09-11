سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بنحو 5 جنيهات، بالمقارنة مع تعاملات أمس، أما على شاشة بنك السودان المركزي، فبقي سعر الدولار ثابتا عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الدولار نحو 245 جنيها، مقابل 250 جنيها أمس، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى تاريخي بتسجيله 260 جنيها سودانيا لكل دولار أمريكي في تعاملات الأربعاء الماضي.

إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية

ومساء الخميس أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ الاقتصادية في محاولة منها للسيطرة على انفلات سوق العملات، وقالت إن حرباً متعمدة تدار ضد السودان لإنهاكها اقتصاديا.

وفي مؤتمر صحفي شارك فيه وزراء المالية والعدل، وحضره قادة الأمن والشرطة والدعم السريع، تم الإعلان عن تشكيل نيابات طوارئ لوقف تدهور الجنيه السوداني بعد تدنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، إنه ليست هناك أي أسباب اقتصادية وراء الانخفاض الحالي للعملة المحلية.



وأعلنت عن إجراءات عاجلة وترتيبات محكمة لوقف تعاملات تجار العملة الذين يديرون أنشطتهم في الخارج، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الأمني مع عدد من الدول لوقف هذه المضاربات.

ويعمد تجار في سوق العملات إلى شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء في الداخل.

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وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن تصاعد الدولار والتخريب الممنهج "حرب معلنة" وتخريب متعمد وعدها معركة سياسية ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد لمحاربة الثورة السودانية”.

ويواجه السودان أزمة فيضانات قاسية في الوقت الحالي تسببت في خسائر كبيرة.

سعر اليورو والإسترليني



وسجل اليورو في بنك السودان المركزي 64.94 جنيه للشراء، و65.26 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 72.32 جنيه للشراء، و72.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 286 جنيها، والإسترليني 316 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 178.80 جنيه للشراء و179.69 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال 65 جنيها والدرهم 68 جنيها والدينار 660 جنيها.