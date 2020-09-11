شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى ترقص احتفالا بخطوبة شقيق إلهام شاهين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة هالة صدقى على حضور حفل خطوبة الفنان أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين على منة جاب الله، حيث رقصت على أغنية "بالبنط العريض" مع الحضور بالحفل الذى أقيم على شاطئ البحر، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه "لقيت الطبطبة.. مبروك لحبيبي واخويا وابنى وصاحبى أمير شاهين يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسة أطيب قلب".

كما نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو لهالة صدقى وهى تطلق زغرودة احتفالا بالعروسان، وترد عليها صديقتها إلهام شاهين مازحة :"يا رافعة راسى".



هالة صدقي

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وكانت هنأت الفنانة إلهام شاهين شقيقها أمير بمناسبة خطوبته على منة جاب الله، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي انستجرام، صورا من حفل خطوبة أمير شاهين معلقة عليها :"مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحنى بولادك يا أغلى الناس".

يشار إلى أن أمير شاهين شارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن أصبح شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان من بينها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).

وفي وقت سابق، شارك الفنان أمير شاهين، متابعيه في مارس الماضي خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، مقطع فيديو له من إحدى مشاركاته عبر تطبيق تيك توك، وهو يجسد شخصية الزعيم عادل أمام، من فيلم السفارة في العمارة، وهو يقول "أنا هخرج دلوقتي حالاً"، فيما يرد عليه الأمن "ممنوع مفيش خروج قبل الساعة خمسة"، وسرعان ما يرد هو قائلاً "يعني إيه أنا محبوس في بيتي".