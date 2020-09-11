شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تكشف عن حزنها بسبب أزمات الوطن العربى الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد للأزمات الأخيرة بالوطن العربى وكان آخرها وقوع حادث انفجار فى الأردن، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" "ما نبكي على بيروت، ولما نرجع نقرأ عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان.. الله يحمي كل الدول وناسها، وإن شاء الله ما حدا يصيبوا أى مكروه.. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البرىء اللى عم بيموت".



اليسا

وكان مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، كشف أن التحقيقات الأولية لانفجار مستودع مدينة الزرقاء الذى وقع فجر اليوم الجمعة، تشير إلى أنه ناتج عن ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر قوله، اليوم الجمعة، إن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذى أدى لحدوث تفاعل فى المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التى أدت لوقوع الانفجار.

وشددت القوات المسلحة الأردنية، فى بيان، أنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التى تتناقلها بعض وسائل الإعلام.

وكان وزير الدولة لشئون الإعلام بالمملكة الأردنية، أمجد عودة العضايلة، قال إن انفجارا وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوى على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربى يقع شرق مدينة الزرقا.