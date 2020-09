طفلك الأول أصبح أطول منك.. جيسيكا ألبا تشارك جمهورها بصورة مع ابنتها

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك الأول أصبح أطول منك.. جيسيكا ألبا تشارك جمهورها بصورة مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الممثلة الأمريكية جيسيكا البا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام" صورا لها برفقة ابنتها أونور البالغة من العمر 12 عاما بعدما أصبحت أطول منها، حيث علقت على الصور قائلة: "فى اللحظة التى تدرك فيها أن طفلك الأول أصبح أطول منك".



جيسكا عبر انستجرام

وفى وقت سابق خطفت النجمة جيسيكا ألبا الأنظار مؤخراً بظهورها الأخير بعد غياب، حيث قررت العودة لعملها الخاص بعيداً عن الفن، مثلما جاء فى تقرير ديلى ميل الذى سلط الضوء على إطلالة سيدة الأعمال الشهيرة، مثلما وصفها بعيداً عن كونها ممثلة لامعة، وأضاف التقرير بشأن البا أنها تميزت فى إطلالة مناسبة لسيدة أعمال.



جيسيكا البا مع ابنتها

وأضاف التقرير أن البنطلون الذى ارتدته ألبا يقدر سعره بـ180جنيها إسترلينيا وفقاً لما جاء خلال التقرير، الذى أكد أن البا كانت واحدة من أكثر المشاهير التزاماً واتباعاً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



جيسيكا البا وابنتها

على جانب آخر انضمت الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولى سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.