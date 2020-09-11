"الكرة الأرضية عم تغلي بالشر والجشع".. فنانون يدينون حادث الانفجار بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص عدد من الفنانين، على إدانة حادث الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة في الأردن، وهز مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين بعد هذا الحادث في التقرير التالي:

نجوى كرم

‏كتبت الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الكرة الأرضية عم تغلي غلي بالشرّ وبالجشع وبالكره والانتقام والسّيطرة.. ما ندعي كلّنا سوا وين ما كنّا للصلاة والإيمان والحُبّ، لأنّه ما في شي بيقدر يكافح الشرّ إلاّ هذه الـ ٣ أشياء .. لبنان، الأردن".



نوال الزغبي

كتبت الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏أردن الحبيبة.. الله يحميكي ويرد عن شعبك كل شر.. الأردن الزرقاء".



سعيد الماروق

وحرص المخرج سعيد الماروق، على الدعاء للشعب الأردني، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏الله يحمي مملكة الأردن وشعبها الحبيب.. الأردن الزرقاء".



ماجي بوغصن

كتبت الفنانة ماجي بوغصن، عبر تويتر، قائلة "يا رب احفظ ‎الأردن وأهلها.. دخيلك يا الله ساعدنا جميعا".