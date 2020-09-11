محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور من احتفالها بـ"خطبة" شقيقها أمير.

وظهر أمير في واحدة من الصور وهو يقبل رأس إلهام، التي كتبت معلقة "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك، ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تنتظر طرح فيلمها الجديد "حظر تجول" إخراج أمير رمسيس، ويشاركها البطولة أمينة خليل.



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كانت هذه تفاصيل خبر صور| شقيق إلهام شاهين يقبل رأسها.. والأخيرة تعلق: "ربنا يفرحني بولادك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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