فيديو| هالة صدقي ترقص في حفل خطوبة أمير شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة هالة صدقي، على حضور حفل خطوبة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي أقيم مساء أمس الخميس.
ونشرت هالة، فيديو لها وهي ترقص بحفل الخطوبة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "لقيت الطبطبة.. مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين.. يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب.. مبروك لأجمل عروسة.. أطيب قلب".
يذكر أن آخر مشاركة لأمير شاهين في الدراما، كان مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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