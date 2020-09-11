هكذا احتفل حمدي الميرغني بعيد زواجه الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان حمدي الميرغني، على الاحتفال بعيد زواجه الثالث، الذي يوافق اليوم 11 سبتمبر.
ونشر الميرغني، صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله ٣ سنين فاتوا على أجمل يوم في حياتي ويا رب العمر كله مع بعض.. بحمد ربنا أنه رزقني بيكي يا حبيبتي يا بنت الأصول، والحمد لله والشكر لله أن عيد جوازنا التالت بقينا تلاتة.. كل سنة وأنتي حبيبتي".
يذكر أن، حمدي الميرغني، شارك في رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة: أوس أوس وصلاح عبدالله وحجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد وانتصار.
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