في العيد القومي للشرقية.. سيمون: "بلد أمي وأصبحت في فترة عاصمة مصر كلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة سيمون، على الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.

وكتبت سيمون، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏اليوم القومي لمحافظة الشرقية.. بلد أمي (الله يرحمها) الزقازيق منيا القمح" .

وأضافت: "كانت محافظة الشرقية قديما هي المقاطعة رقم 12 من مقاطعات الوجه البحري وعاصمتها القديمة (بوباستيس)، والتي أصبحت في فترة من التاريخ عاصمة لمصر كلها".

يُذكر أن آخر عمل شاركت فيه سيمون، كان "بنات موسى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، واشترك معها في البطولة كل من وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبو رية، وهو من تأليف يسري الفخراني وإخراج محمد أسامة.

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