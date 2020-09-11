محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب المخرج مجدي الهواري، اليوم الجمعة، عن سعادته بعودة فريدة هشام أمجد للحياة مرة أخرى، بعد تعرضها لغيبوبة استمرت لفترة طويلة.

ونشر الهواري، صور لفريدة خلال تواجدها في عرض مسرحية "علاء الدين" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا جماعة فاكرين في يوم من الأيام طلبت منكم تدعو لبنت صاحبي هشام أمجد علشان بنته فريدة ترجع تاني للحياة لأنه قلبه حلو وسامح البنت اللي خبطتها بالعربية".

وأضاف: "فاكرين البنت ديه !! ربنا استجاب لدعائكم ودعاء أمها وكل المصريين ورجعت تاني فريدة هشام أمجد الحمد لله للحياة.. شكراً فرقة علاء الدين على حلاوتكم وقلبكم الجميل.. شكرًا أحمد عز".

يذكر أن فريدة هشام أمجد، تعرضت لغيبوبة، نهاية العام الماضي، وتصدرت اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "الملاك النائم"، واستمرت فترة علاجها مدة طويلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي الهواري يحتفل بعودة فريدة للحياة بعد الغيبوبة بمسرحية "علاء الدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.