قبل مواجهة الأهلي الليلة.. "الحلفاوي": "مضايقاني حكاية الإسماعيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن استياءه من الوضع الذي يسير عليه فريق الإسماعيلي، قائلا: "كانت أحلى كورة تشوفها من الدراويش أيا كانت النتيجة".

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏والله مضايقاني حكاية الاسماعيلي.. دي كانت أحلى كورة تشوفها من الدراويش أيا كانت النتيجة.. حب قديم من معظم الجماهير جنب النادي اللي بيشجعوه.. إن شاء الله يتعافى ويرجع يمتعنا".

يذكر أن فريق الأهلي، يلتقي مساء اليوم الجمعة، مع فريق الإسماعيلي ببطولة الدوري العام.