محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة شريهان، على الدعاء للشعب الأردني، عقب وقوع انفجار هائل، هز في وقت مبكر اليوم الجمعة، مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم.
وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اللهم احفظ الأردن وطنًا وملكًا وجيشًا وشعبًا.. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم.. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائمًا وأبدًا بأمنك وأمانك.. غاليًا عظيمًا وعزيزًا "الأردن"، الزرقاء".
وأعلن الأمن العام الأردني فتح تحقيق في أسباب الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها لانفجار.. شريهان: "اللهم احفظ الأردن وطنًا وملكًا وجيشًا وشعبًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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