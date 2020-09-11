تراند اليوم : فيديو وبيان عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ "ياسين التهامي"



رد المنشد الديني الشهير، الشيخ ياسين التهامي على أنباء وفاته التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، بظهوره في مقطع فيديو من أمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وقال التهامي في مقطع فيديو نشرته صفحته الرسمية على موقع

فيسبوك"، إنه "حي يرزق"، متقدمًا بالشكر إلى محبيه ومتابعيه بالقول: "بارك الله فيكم جميعًا وسبحان الله الباقي الدائم، نسأل الله حسن الخاتمة"

وكانت شائعات ترددت حول وفاة التهامي الذي يحظى بشعبية واسعة في مصر وخارجها.

ونفت الصفحة الرسمية للشيخ عبر "فيسبوك"، الشائعة ونشرت في بيان عاجل: "نظرًا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن الشيخ، نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله، وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرا جميعا".

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والتهامي مولود في 6 ديسمبر عام 1949م في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط. اشتهر بإنشاد القصائد والمدائح النبوية للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.



