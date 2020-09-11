فيديو.. أمير شاهين وخطيبته يرقصان على أنغام "بالبنط العريض"

هنأت النجمة هالة صدقي صديقها الفنان أمير شاهين بمناسبة خطوبته من المونتيرة منة جاب الله، وذلك عبر حسابها الرسمي على مقطع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشرت مقطع فيديو خلال حفل الخطوبة، وعلقت عليه قائلة: "لقيت الطبطبة مبروك لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين، يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسة.. أطيب قلب". لحبيبي وأخويا وابني وصاحبي أمير شاهين، يا رب يوفقك ويعوضك كل الحب، مبروك لأجمل عروسة.. أطيب قلب". Advertisements وانهالت الإعجابات والتعليقات على المنشور، وحرص العديد من المتابعين على تقديم التهاني للعروسين.

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