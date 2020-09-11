بعد خطوبته.. معلومات لا تعرفها عن أمير شاهين

احتفل مساء أمس، الخميس، الفنان أمير شاهين بخطوبته من المونتيرة منة جاب الله، في حفل عائلي اقتصر على وجود الأهل والأصدقاء المقربين منه. وكان أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي، النجمات هالة صدقي، سلوى خطاب، هنا شيحة، إلهام شاهين. هالة صدقي، سلوى خطاب، هنا شيحة، إلهام شاهين. وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنان أمير شاهين: Advertisements مواليد 1 يناير 1977 شقيق النجمة إلهام شاهين شارك كطفل في العديد من الأعمال منها (السجينتان، آه يا بلد آه). لتستمر مسيرته الفنية بعد أن صار شابًا بالمشاركة في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتي من أبرزها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).

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