صور حفل خطوبة أمير شاهين تثير ضجة بالسوشيال ميديا

احتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل خطوبته مساء أمس على المونتيرة منه جاب الله، بأحد قرى الساحل الشمالي بحضور عدد من الأهل والاصدقاء، الذين أعربوا عن فرحتهم الشديدة باتخاذ أمير تلك الخطوة عقب سنوات عدة من قراره بعدم الزواج بعد وفاة حبيبته الفنانة ميرنا المهندس التي لم يتمكنا من الزواج وتوفت وتركت في نفسه أثرًا كبيرًا.

منة جاب الله خطيبة أمير شاهين

تعمل منه جاب الله خطيبة شاهين مونتيرة وهي خريجة معهد السينما، وكانت تجمعها صداقة مع أمير

قبل الخطوبة، والتي تحولت بعد ذلك لعلاقة ارتباط.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا حفل الخطوبة سلوى خطاب، هالة صدقي، هنا شيحة، الإعلامية بوسي شلبي، ومنهم من نشر بعض من صور الحفل عبر صفحاتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقين عليها برسائل التهنئة للعروسين.

ومنهم الفنانة هنا شيحة التي أعربت عن سعادتها بقرار ارتباط أمير شاهين وخروجه من أزمته السابقة وقالت:" اليوم اللي كلنا كنا مستنيينه"، كما

نشرت الإعلاميةفيديو قصير للفنانة هالة صدقي وهي تطلق الزغاريد وسط العروسين، وعلقت: "ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على".

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كما احتفلت الفنانة إلهام شاهين بشقيقها وكتبت:" مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك و يفرحنى بولادك يا أغلى الناس".

يذكر أن أمير شاهين شارك في عدد من الأعمال الفنية أثناء فترة الطفولة من بينها "السجينتان، آه يا بلد آه"، واستمرت مسيرته الفنية بالمشاركة في بعض الأعمال، ومنها "شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل"، ولم يظهر أمير في أعمال كثيرة، وكانت آخر أعماله مسلسل "نصيبي وقيسمتك 3"، الذي عرض عام 2019، ولاقي نجاحًا كبيرًا.