الليلة.. حفل ستاند أب كوميدي لفريق Xes بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل ستاند أب كوميدى لفريق the Xes، وذلك اليوم الجمعة 11 من سبتمبر، على مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فريق The Xes تأسس عام

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٢٠١٦ بجهود ذاتية ويُعد الفريق من أهم كيانات مجال الستاند أب كوميدي حاليًا، قام الفريق بعمل الكثير من الحفلات على مختلف المسارح والأماكن ف القاهرة والإسكندرية كان أخرها في شهر ديسمبر على مسرح قاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي.

يسعى الفريق حاليًا لنشر ثقافة الستاند أب كوميدي أكثر لما يمثله هذا الفن من أهمية لوعي وثقافة المجتمع ككل.