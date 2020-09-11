تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل ستاند أب كوميدى لفريق the Xes، وذلك اليوم الجمعة 11 من سبتمبر، على مسرح النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
فريق The Xes تأسس عام
يسعى الفريق حاليًا لنشر ثقافة الستاند أب كوميدي أكثر لما يمثله هذا الفن من أهمية لوعي وثقافة المجتمع ككل.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل ستاند أب كوميدي لفريق Xes بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.