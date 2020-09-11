غدًا.. انطلاق أولى حلقات الحكاية الرابعة لمسلسل "إلا أنا "

تنطلق مساء غدٍ السبت، أولى حلقات حدوتة "أمر شخصى"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وذلك عبر شبكة قنوات DMC، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، تأليف عمر عبدالحميد، إخراج محمود كامل، بطولة
مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تمالانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وعرضت الثالثة حاليًا بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، والرابعة "أمر شخصي"، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر"، بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.
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