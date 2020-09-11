غدًا.. انطلاق أولى حلقات الحكاية الرابعة لمسلسل "إلا أنا "

تنطلق مساء غدٍ السبت، أولى حلقات حدوتة "أمر شخصى"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وذلك عبر شبكة قنوات DMC، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، تأليف عمر عبدالحميد، إخراج محمود كامل، بطولة

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شيري عادل، ميدو عادل، إيهاب فهمي، جمال عبدالناصر، نهال عنبر، إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن 6 حكايات تم

الانتهاء من عرض أول حكايتين على قناة dmc وهما بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وعرضت الثالثة حاليًا بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، والرابعة "أمر شخصي"، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر"، بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.