وفاة إحدى بطلات “صراع العروش”

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آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 1:39 مساءً
وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريغ
عن عمر ناهز 82 عاما، توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريغ، التي ولدت في 20 يوليو 1938 بدونكاستر في المملكة المتحدة. وبدأت مشوارها المهني سنة 1957، وعرف الجمهور ريغ من بطولتها مسلسل “ذي أفنجرز” (المنتقمون) في ستينيات القرن الماضي، ولعبها دورا مهما في مسلسل “صراع العروش”.
كما أن ريغ لعبت دورا في فيلم العميل السري البريطاني “جيمس بوند”، “أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس” (في الخدمة السرية لجلالتها)، بحسب صحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية.
توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريغ، اليوم الخميس، عن عمر 82 عاما، والتي نالت شهرتها من بطولتها مسلسل “ذي أفنجرز” (المنتقمون) في ستينيات القرن الماضي، ولعبها دورا مهما في مسلسل “صراع العروش”.
كما أن ريغ لعبت دورا في فيلم العميل السري البريطاني “جيمس بوند”، “أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس” (في الخدمة السرية لجلالتها)، بحسب صحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية.
وقالت ابنتها راشيل ستيرلينغ في بيان: “ماتت أمي الحبيبة بسلام أثناء نومها في وقت مبكر من صباح اليوم في المنزل محاطة بالأسرة”.
وتابعت: “توفيت بمرض السرطان الذي تم تشخيصه في مارس/ آذار، وأمضت أشهرها الأخيرة وهي تتأمل بفرح حياتها الاستثنائية المليئة بالحب والضحك والاعتزاز بمهنتها. سأفتقدها بشكل تعجز الكلمات عن وصفه”.
وانتقلت ديانا ريغ، المولودة في دونكاستر بشمال إنجلترا، مع أسرتها إلى الهند قبل الذهاب إلى المدرسة في إنجلترا، ودرست في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية، قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959.
وذاع صيتها مع تجسيدها لشخصية العميلة السرية “إيما بيل” في مسلسل “المنتقمون” إلى جانب جون ستيد. ومن الجوائز التي نالتها جائزة توني لأفضل ممثلة مسرحية سنة 1994.
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