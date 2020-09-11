تراند اليوم : اتفرج – سما المصري هتوريك الرقص البلدي علي اصوله

شاركت الفنانة الإستعراضية سما المصري جمهورها بمقطع فيديو جديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، أثارت من خلاله الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان فيديو سما المصري جزء من برنامج “اللوبس لايف” الذي تطل من خلاله على جمهورها بشكل دائم.

وطرحت سما المصري هذا الفيديو بناء على طلب متابع لها فاز بالتحدي معها، وكان الطلب هو أن ترقص بالجلبية البلدي المصرية وهي تلعب بلياردو في نفس التوقيت، لترد سما على المتابع قائلة أقبل التحدي.

وظهرت سما المصري في الفيديو، وهي ترتدي الجلبية البلدي وتمسك بيدها عصاية بلياردو، وترقص على أنغام عود البطل لحسن شاكوش، بحركات مثيرة للجدل أثارت غضب متابعيها وجعلتها تتعرض لانتقادات لاذعة.

وحقق الفيدو تفاعل كبير من متابعي سما المصري وعلق متابعيها على الفيديو قائلين: “خلاص كفاية”.

ويذكر أن سما المصري دائماً ما تنشر صور مثيرة للجدل، ويفها الجمهور بالجريئة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.