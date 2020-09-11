شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تودع البحر والصيف بأحدث صور أمام منزلها بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة لبلبة البحر والصيف بأحدث صور لها بألوان تتناسب مع الطبيعة الساحرة للشواطئ المصرية، والتقط لها المصور محمود رؤوف عددا من الصور أمام منزلها بالساحل الشمالى وخص بها الخليج 365.

جمال لبلبة وجمال البحر والطبيعة الساحرة

وقالت النجمة لبلبة أسعد أوقاتي أقضيها أمام البحر في الساحل الشمالي مع الذكريات الجميلة لوالدتى ووالدى وعائلتى، فكل ركن بمنزلى هناك يحمل ذكرياتى، ولذلك فكل من يطلب مني تغيير ديكورات وأثاث المنزل ارفض بشدة لأنى لا أستطيع تغيير ذكرياتي فكل مفردة في المنزل تذكرني أما بوالدتي أو بوالدي وشقيقتى التى هاجرت للخارج ولم أرها منذ سنوات.

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لبلبة تودع البحر بصور ساحرة

وأضافت النجمة لبلبة : أنا من المؤسسين للساحل الشمالي فقد امتلكت هذا البيت منذ أكثر من 25 عاما منذ طفولتي وأنا كل صيف أعيش شهر ونصف مع الذكريات ومع الجمال والسحر الطبيعي لشواطئنا المصرية الجميلة التي لا مثيل لها في العالم فهى من أجمل شواطئ العالم فقد ذهبت لكل بلدان العالم وشاهدت شواطئ كثيرة لكن الشواطئ المصرية لا مثيل لها في الجمال والسحر والصفاء والنقاء.

احدث صور للنجمة لبلبة علي البحر

وأشارت النجمة لبلبة إلى أن الجو الساحر علي البحر كان فرصة جيدة لقراءة الكثير من السيناريوهات والأعمال المعروضة عليها لتنتقي ما يناسبها، وقريبا سيراها الجمهور في أعمال مميزة ومنتقاة بعناية وتقدم فيها شخصيات جديدة تضاف لسلسلة الشخصيات التي قدمتها عبر أعمالها المميزة.



