شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تعلن دعمها للأردن بعد انفجار مستودع ذخائر فى الزرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة القديرة شريهان، على دعم الأردن وشعبها، عقب الانفجار الضخم الذى وقع فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، فى أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "اللهم احفظ الأردن وطناً ملكاً جيشاً وشعباً، سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم.. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بأمنك وأمانك.. غالى عظيم وعزيز".





وكان مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، كشف أن التحقيقات الأولية لانفجار مستودع مدينة الزرقاء الذى وقع فجر اليوم الجمعة، تشير إلى أنه ناتج عن ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن المصدر قوله، اليوم الجمعة، إن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذى أدى لحدوث تفاعل فى المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التى أدت لوقوع الانفجار.

وشددت القوات المسلحة الأردنية، فى بيان، أنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية، مهيبة بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التى تتناقلها بعض وسائل الإعلام.

وكان وزير الدولة لشئون الإعلام بالمملكة الأردنية، أمجد عودة العضايلة، قال إن انفجارا وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوى على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربى يقع شرق مدينة الزرقا.