صور| كاتي هولمز تتبادل القبلات مع حبيبها الجديد إميليو فيتولو

رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنانة كاتى هولمز قررت الكشف عن علاقتها مع الشيف إميليو فيتولو، الذى يعد طاهيا مشهورا في مدينة نيويورك، وذلك بعد عام كامل من الحفاظ على سرية علاقتهما.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كاتي هولمز تواعد الشيف فيتولو منذ عام، وراعت علي أن تستمر العلاقة في السرية بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين.

كاتي هولمز

وأوضحت إلا أنها وخلال 3 أيام فقط نشر صوراً لهما أثناء تبادلهما القبلات في شوارع مدينة نيويورك.

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وتدل تلط القبلات على تطور العلاقة بين الثنائي إلى حد كبير، حتى وصلت لقمة الرومانسية بينهما، وإلى الآن لم يتحدث اياً منهما عن تلك العلاقة إلا أنها قد حسمت حقيقتها وتأكدت من خلال الصور الأخيرة التي تم نشرها.

كاتي هولمز

وكان كشف موقع TMZ عن وجود علاقة بين الثنائي إلا أنها لم تتأكد حيث ظن البعض أنها مجرد صداقة حين تم رصدهما فى صور وهما يتبادلا الضحك.

وظهرت كاتي هولمز وصديقها الجديد وقتها وهما يتبادلا أطراف الحديث الضاحك، خلال تناولهما النبيذ، وكأن النجمة الشهيرة قررت ان تستعيد الأضواء تجاهها من جديد بقصة حبها التي ستكون محط تركيز وسائل الاعلام.