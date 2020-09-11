صور| أمير شاهين يحتفل بخطوبته وسط كوكبة نجوم في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - احتفل في الساعات الأخيرة الفنان أمير شاهين بخطوبته على منة جاب الله، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والمجتمع للحفل في الساحل الشمالي.

واقيم حفل الخطوبة على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، بحضور شقيقة أمير النجمة إلهام شاهين.

أمير شاهين

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وكان من بين الحضور في حفل الخطوبة، كل من الإعلامية بوسي شلبي، والنجمة هنا شيحة، بالإضافة لعدد من أصدقاء العروسين.

أمير شاهين

وشاركت بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام عدد من صور الخطوبة، التي إقيمت وسط أجواء سعيدة ومميزة.