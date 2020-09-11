أصالة تضع خطة ترويج غريبة لألبومها الغنائي الجديد

رنا صلاح الدين - كشفت النجمة أصالة نصرى، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع انستجرام.

وأكدت أصالة أنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، لتجعل حسابها مخصصا لكل ما يتعلق بذلك العمل فقط.

وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لاتستسلم، وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانباً".

وأضافت: "كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

وأوضحت قائلة: "لأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه ..إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه".

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أصالة

واستطردت قائلة: "والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة واللخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي".

وأتمت بقولها: "قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي،وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".

يشار إلى أن أصالة انتهت من تسجيل ألبومها الخليجى الجديد بشكل كامل بعد إجراء تعديلات فى أسماء بعض الأغانى مع إضافة أغانى جديدة، وهو الألبوم الذي يحمل اسم "لا تستسلم" ويتضمن 20 أغنية.