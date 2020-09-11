تعرف على تفاصيل انطلاق وختام مهرجان طوكيو الدولي السينمائي

رنا صلاح الدين - أعلن مهرجان طوكيو السينمائي الدولي أن فيلم "Underdog" للمخرج تيك ماساهارو، سيكون الفيلم الافتتاحى لدورته الثالثة والثلاثين.

وسيستمر المهرجان من 31 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، حيث سيختتم بفيلم "Hokusai"، وسيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة للمهرجان في 29 سبتمبر.

ويخطط المهرجان لإجراء عروض فعلية في مسارح طوكيو، لكن سيحضره عدد قليل من الضيوف أو صانعى الأفلام الأجانب، وسيتم عرض بعض من العروض من الإنترنت.

فيلم "Underdog" بطولة ميراي مورياما، تاكومي كيتامورا وريو كاتسوجي، وهو أول عمل سينمائي عن الملاكمة منذ ست سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول حياة ثلاثة مقاتلين يائسين وهم يتنافسون في الحلبة في محاولة لتحقيق النصر، وخلال الأحداث لا يستطيع الملاكمون، الاستمرار في الضرب دون هتافات الجماهير.