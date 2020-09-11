بالصور.. أمير شاهين يحتفل بخطوبته بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان المصري أمير شاهين بخطوبته. مساء الخميس، على "المونتيرة" منة جاب الله.

بعد 14 عاما.. "عائلة كارداشيان" تكشف سر توقف البرنامج

حضر الحفل مجموعة من أصدقاء أمير شاهين من داخل الوسط الفني وخارجه منهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، وبوسي شلبي، وسلوى خطاب، وهنا شيحة، وآخرون.

Advertisements





أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، خاصة عندما كان في مرحلة الطفولة.







