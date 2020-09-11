بالصور.. أمير شاهين يحتفل بخطوبته بحضور نجوم الفن

الخليج 365 - هاني عبدربهالجمعة 2020/9/11 10:36 ص بتوقيت أبوظبي
احتفل الفنان المصري أمير شاهين بخطوبته. مساء الخميس، على "المونتيرة" منة جاب الله.
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حضر الحفل مجموعة من أصدقاء أمير شاهين من داخل الوسط الفني وخارجه منهم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، وبوسي شلبي، وسلوى خطاب، وهنا شيحة، وآخرون.
أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، خاصة عندما كان في مرحلة الطفولة.
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