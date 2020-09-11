توقيف قائد شاحنة في هولندا صدم سيارة شرطة عدة مرات المزيد

أعلنت الشرطة في هولندا، الجمعة، توقيف مشتبه به، كان يقود شاحنة واصطدم بسيارة تابعة لقوات الأمن عدة مرات في العاصمة امستردام.

والأحد 12 أبريل/نسيان الماضي، قالت الشرطة العسكرية الهولندية إنها اعتقلت رجلين أحدهما يحمل سلاحا ناريا محشوا بالذخيرة عندما غادرا قطارا إلى مطار سخيبول.

وأضافت الشرطة، في بيان حينها، أن فريق اعتقال تعامل مع الواقعة بعد تلقي الشرطة بلاغا من رقم خدمات الطوارئ أفاد بأن شخصا كان يحشو سلاحا في القطار.