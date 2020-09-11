الدوري الإنجليزي.. سيناريو خيالي أمام وناس لتكرار تجربة محرز

تلقى الجزائري آدم وناس نجم نابولي الإيطالي، عرضا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة فريق ليستر سيتي، الطامح لتكرار تجربة مواطنه رياض محرز هذا الصيف.

ويحيط الغموض بمستقبل وناس مع نابولي، لكن يبقى الشيء المؤكد هو رحيله عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، رغم أن وجهته لم تحسم بعد.

ويمثل وناس خيارا مثاليا للمدرب برندن رودجرز، الطامح لتعزيز تشكيلة فريقه قبل خوض غمار الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي في الموسم الجديد 2020-2021.

إغراء مالي

صحيفة "كوريري ديلميسوجيورنو" الإيطالية، كشفت عن وجود اهتمام فعلي من طرف ليستر بآدم وناس، بدليل أن النادي الإنجليزي عرف كيفية تحفيز الدولي الجزائري منذ اللحظة الأولى، من خلال اقتراح رفع راتبه لـ2.2 مليون يورو بدلا من 1.5 مليون.

وتوضح هذه الخطوة الرغبة الكبيرة للفريق الأزرق في الظفر بخدمات بطل أفريقيا 2019، واستغلال موهبته، وهو في مُقتبل العمر، باعتباره لم يتجاوز الـ22 عاما.

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ويطمح ليستر في استنساخ تجربة محرز مع وناس داخل ملعب "كينج باور"، بعد النجاحات المذهلة لرياض والذي قاد الثعالب لقنص لقب البريمييرليج عام 2016.





أزمة وحيدة



تبقى الأزمة الوحيدة لإتمام الصفقة، هي موقف نادي نابولي، الذي وفي إطار سعيه للتخلص من اللاعب بشكل نهائي، يُفضل بيع عقده كاملا، وبمقابل مُرتفع لا يقل عن الـ14 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يرتفع في حالة دخول الأندية الإنجليزية في مُفاوضات رسمية معه.

يُذكر بأن آدم وناس، يمتلك حاليا العديد من العروض أبرزها من ساسولو وبارما وجنوى وكالياري، ولكن لم يتمكن أي منها في إقناع "البارتينوبي"، باعتبار أن كافة المُقترحات كانت على شكل طلب إعارة فقط، وهو السيناريو الذي لم يُقنع أبناء الجنوب الإيطالي حتى اللحظة.