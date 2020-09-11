"سيدة القطار".. المصرية "صفية" تنتصر للإنسانية

خطفت سيدة مصرية الأضواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المصرية، بعد تصرفها بشكل عفوي وتطوعها لدفع قيمة تذكرة قطار لأحد جنود القوات المسلحة، حسب الفيديو المنتشر للواقعة.

السيدة المصرية، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، تدعى "صفية أبوالعزم" كشفت كواليس الواقعة في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، قائلة إنها سمعت الخلاف بين المجند والكمسري، فتدخلت لحل الأزمة وعرضت دفع قيمة التذكرة، وإنها لم تفعل شيئا يستحق.

وأضافت "صفية" أن المجند أصر أن يرد لها قيمة التذكرة، موضحة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع المصري، ليشكرها على موقفها، كما تلقت اتصالا من رئاسة الجمهورية لتكريمها.

كما قالت" صفية"، في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" المحلية، إنها كانت موجودة في القطار في رحلة من مدينة المحلة بمحافظة الغربية إلى بركة السبع بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، لحضور زفاف ابن شقيقتها، وحدثت الواقعة في محطة طنطا.

وبررت تصرفها بقولها: "لدي ثلاثة أبناء منهم من يعمل مهندس وآخر بكاريوس تربية والثالث ثانوية عامة، لذلك كان تحركي لدفع أجرة المجند، من منطلق الأمومة.. أنا أم وتخيلت أن ابنا من أبنائي من الممكن أن يتعرض لمثل ذلك الموقف في يوم من الأيام.. دافع الأمومة هو من حركني، خاصة بعد استفزازي من طريقة حديث الكمسري للمجند".

وتابعت: "وجدت أنه مهما حدث كان يجب احترام بدلة الجيش التي يرتديها المجند.. هذا شخص يدفع حياته لحماية البلد، فكيف تتحدث معه عن 22 جنيها.. أي حد مكاني هيعمل كده، ده ابني زي ولادي الثلاثة".

وخلال مداخلة هاتفية لفضائية "TeN" المصرية، كشفت أنها تلقت مكالمة هاتفية من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قائلة: "شكرني وقالي جزاك الله كل خير، وموقفك دليل على أصالة معدنك".

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وأضافت "سيدة القطار" أنها أخبرت وزير الدفاع بأن ما فعلته لا يمثل جزءًا بسيطًا مما تقوم به القوات المسلحة المصرية، مضيفة: "القوات المسلحة كبيرهم وصغيرهم على دماغنا وإحنا في أمان بسببهم".

وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن تنتشر الواقعة بهذا الحجم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أقدمت على ما قامت به لوجه الله، وردًا لاعتبار المجند وكرامته.





ردود الفعل الواسعة حول الموقف، طالت القوات المسلحة المصرية التي أصدرت بيانا شكرت فيه السيدة المصرية، وقالت فيه: "أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم". وتابع البيان: "توجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".



بدورها، أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً بشأن الفيديو المتداول لواقعة القطار، موضحة أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت وزارة النقل اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام .



