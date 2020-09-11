شكرا لقرائتكم إصابة فنان مصري بالسرطان.. ومطالبات بالدعاء له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خبر حزين تلقاه الوسط الفني في مصر، بالإعلان عن إصابة الفنان جمال يوسف بالسرطان، ومطالبات زملائه للجميع بالدعاء له حتى يتمكن من تجاوز المحنة.

ذلك الأمر الصادم الذي أعلن عنه المخرج تامر حمزة، حينما نشر صورة لصديقه الفنان جمال يوسف، مؤكدا أن صداقتهما تمتد لـ 25 عاما.

الفنان جمال يوسف مع عائلته

إلا أن ما يؤسفه هو أن المرض تمكن من زميله، لكن الأمر في النهاية بيد الله، وهو قادر على أن يجعله يمر من هذه الأزمة بسلام ويتجاوزها، دون أن يكشف عن طبيعة ما يعانيه.

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جمال يوسف مع محمود الجندي

لتخرج بعدها تقارير تؤكد أن الفنان جمال يوسف مصاب بسرطان البلعوم، ويتواجد في أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، خاصة أن حالته متأخرة.

نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أكد لـ"العربية.نت" أن الفنان جمال يوسف يعاني من سرطان البلعوم، ويتواجد في الوقت الحالي بمنزله حيث يتلقى العلاج، مطمئنا الجميع بأن حالته تشهد تحسنا في الفترة الأخيرة.

جمال يوسف الذي قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 180 عملا فنيا، أشهرها مسلسلات "فارس بلا جواد" و"أم كلثوم" و"البحار مندي"، كما شارك في أفلام "أيام السادات" و"صعيدي رايح جاي" و"فيلم هندي".

وطالب زملاءه الجمهور بالدعاء لزميلهم كي يتمكن من عبور الأزمة الصحية التي يمر بها والعودة من جديد، كما أعلن البعض عن رغبتهم في المساهمة بأي أمر تجاه زميلهم المريض.