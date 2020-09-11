أصالة نصري تكشف سبب حذف جميع صورها عبر "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، السبب الرئيسي وراء حذف جميع الصور والفيديوهات الخاصة بها من حسابها الرسمي بـ”انستغرام”، موضحةً أنها تريد أن تكون صفحتها مخصصة فقط لكل ما يتعلق بألبومها الجديد الذي يحمل اسم “لا تستسلم”.ونشرت أصالة صورة جديدة من البوستر الخاص لألبومها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق عليها قائلًا:”كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) لاتستسلم.. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله”.
وتابعت:” ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه.. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه، وفعلت ماأفعله دايماً، وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي”.
وأضافت:” أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه”.
وأردفت:”أنا ومابعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا”.
واختتمت أصالة حديثها:” والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه، وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي.. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي.. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم.. هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر (هو روحي مُتجسّده)”.
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