أصالة نصري تكشف سبب حذف جميع صورها عبر "إنستغرام"

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، السبب الرئيسي وراء حذف جميع الصور والفيديوهات الخاصة بها من حسابها الرسمي بـ”انستغرام”، موضحةً أنها تريد أن تكون صفحتها مخصصة فقط لكل ما يتعلق بألبومها الجديد الذي يحمل اسم “لا تستسلم”.ونشرت أصالة صورة جديدة من البوستر الخاص لألبومها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق عليها قائلًا:”كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) لاتستسلم.. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله”.

وتابعت:” ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي، والكثير من الحياديّه.. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه، وفعلت ماأفعله دايماً، وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي”.

وأضافت:” أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه”.

وأردفت:”أنا ومابعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مجتمعي، وبتواصل مع صحابي، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا”.

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واختتمت أصالة حديثها:” والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه، وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي.. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي.. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم.. هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر (هو روحي مُتجسّده)”.

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