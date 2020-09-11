شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يحتفل بعيد زواجه: "الحمد لله عيد جوازنا التالت وبقينا تلاتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان حمدى الميرغني بعيد زواجه من الفنانة إسراء عبد الفتاح، ونشر صورة من حفل زفافهما عبر حسابه بإنستجرام، وعلق قائلا، "الحمدلله 3 سنين فاتوا على أجمل يوم فى حياتي ويارب العمر كله مع بعض.. بحمد ربنا أنه رزقنى بيكى ياحبيبتي يا بنت الأصول.. والحمد لله والشكر لله أن عيد جوازنا التالت بقينا تلاته.. كل سنه وأنتى حبيبتي".



حمدي الميرغني

كانت آخر أعمال الفنان حمدى الميرغنى مسلسل فلانتينو ‏أمام الزعيم عادل إمام الذى عرض رمضان الماضى.

وأكد حمدى أن فكرة العمل مع الزعيم هو نجاح فى حد ذاته، مضيفا: "ولأنى قضيت أول رمضان فى لبنان لم يكن الناس هناك يعرفوننى وفوجئت بهم وتعليقاتهم عقب مشاهدة مسلسل فلانتينو، ولكن الوقوف أمام الزعيم يعد مسئولية كبيرة جدا، فعندما رشحت للدور من خلال المخرج رامى إمام توقعت أنه سيجمعنى مشاهد قليلة بالزعيم وكنت فى غاية السعادة، ولكن عندما قرأت الورق كانت المفاجأة أننى وجدت معظم دورى معه، الأمر الذى جعلنى أشعر بالقلق الممزوج بالفرحة" .

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واستكمل: "الزعيم عادل إمام بمجرد الوقوف أمامه يدوب أى قلق وخوف ورهبة، وأتذكر أن أول مشهد لى معه قمت بارتجال جملة حوارية وأعجب بها الزعيم، فعادل إمام يتعامل فى موقع التصوير وكأنه هاوى يجتهد ويراجع دوره مثله مثلنا فهو يحترم مهنته لأبعد حد وهذا سر من أسرار نجاحه". وتقدم حمدى بالشكر للمخرج رامى إمام على إتاحته لفرصة العمل أمام الزعيم ومع كل فريق عمل المسلسل.