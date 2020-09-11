بعد تعرضها لانفجار.. شريهان: "اللهم أحفظ الأردن وطنا وملكا وجيشا وشعباً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة شريهان، على الدعاء للشعب الأردني، عقب وقوع انفجار هائل، هز في وقت مبكر اليوم الجمعة، مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة "‏اللهم احفظ ‎الأردن وطناً ملكاً وجيشاً وشعباً .. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم.. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بامنك وأمانك.. غالي عظيم وعزيز ‎الأردن ، الزرقاء".

وأعلن الأمن العام الأردني فتح تحقيق في أسباب الانفجار.