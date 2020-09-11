محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعربت الفنانة إليسا، عن حزنها الشديد لوقوع حادث انفجار في الأردن، اليوم الجمعة، قائلة : "عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت".

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏ما نبكي على بيروت، ولما نرجع نقرأ عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان".

وأضافت : "الله يحمي كل الدول وناسها، وإن شاء الله ما حدا يصيبوا أي مكروه.. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت".

وهز انفجار هائل، في وقت مبكر اليوم الجمعة، مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، أعقبه اشتعال حريق ضخم، وأعلن الأمن العام الأردني فتح تحقيق في أسباب الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقوع انفجار بالأردن.. إليسا: "نعيش أزمات كبيرة وشو ذنب الإنسان البريء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.