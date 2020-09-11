حسام داغر لـ"سيدة القطار": "عيني دمعت لما شفت جدعنتك وسط الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أشاد الفنان حسام داغر، بموقف الحاجة صفية التي عُرفت بـ"سيدة القطار".

وكتب داغر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا : "شكرا يا أمي.. عيني دمعت لما شفت جدعنتك وسط رجالة القطر.. ربنا يخليكي لولادك ويحفظهم ليكي ويكتر من أمثالك.. تستحقي لقب أم ".

وكان فيديو، قد انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للسيدة صفية وهي تدفع الأجرة لمجند بعد تعنيف محصِّل كمسري و رئيس قطار له لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة، ولاقى موقفها إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانا تعليقا على الواقعة، أكدت فيه احترامها لكل مؤسسات الدولة، موضحة أن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم.

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وأعلنت القوات المسلحة، في بيان أمس الخميس، أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

كانت وزارة النقل، قد أصدرت أمس الخميس بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة/ القاهرة يوم 9/9/202، موضحة أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأكدت وزارة النقل اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.