تراند اليوم : فيديو| أول مقابلة لابنة "رجاء الجداوي".. ماذا قالت والدتها قبل وفاتها؟

كشفت ابنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عن أسرار الأيام الأخيرة في حياة والدتها قبل وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أميرة مختار في مقابلة مع إذاعة وقناة "نجوم F.M"، إن والدتها كانت تطلب منها الاهتمام بنفسها، وإنها كثيرًا ما كانت تردد اسمها أثناء تواجدها داخل المستشفى.

وأضافت: "كانت أكثر جملة تقولها، "خلي بالكم من نفسكم"، موضحة: "أنا متزوجة منذ سنوات طويلة، لكنها لم تكن تتحدث مع زوجي عبر الهاتف، لكن طوال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا في السابعة صباحا لتوصيه علي وعلى ابنته".

وذكرت أنه بمرور الوقت مع تدهور حالتها، بدأ الكلام يقل وكانت طوال الوقت تقول: "يارب أميرة". وأضافت: "الطبيب سألني عن سر هذه العلاقة بيني وبينها لأنها طوال الوقت تتحدث عني وتفكر في".

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أوضحت أميرة أنها في آخر أيامها كانت تقول فقط "يارب أميرة، راضية والحمد لله".

ووصفت أميرة والدتها بأنها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى أنها كانت تحكي لوالدها الراحل، حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفا منها.

وتوفيت الجداوي في الخامس من يوليو في مستشفى العزل الصحي "أبو خليفة" بمدينة الاسماعيلية بعد أن أمضت داخلها 43 يومًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي.