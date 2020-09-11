“ميسي” يبيع السجائر وسط سوق شعبي

متابعة بتجــــــــــــرد: يعتبر اللقاء بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلم الكثيرين، ولكن في العراق يتحقق هذا الحلم مع شبيه له.

ففي وسط سوق شعبي في محافظة دهوك العراقية، يبيع الشاب عمر حسام الدين 36 عاماً، وهو شبيه لميسي، السجائر بينما يرتدي قميص “البرشا”.

وهذا الشبه كان نعمة وفأل خير عليه، لأن الكثير من مشجعي برشلونة يفضلون شراء السجائر منه.

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