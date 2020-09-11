فن ومشاهير

“ميسي” يبيع السجائر وسط سوق شعبي

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متابعة بتجــــــــــــرد: يعتبر اللقاء بالنجم الأرجنتيني ليونيل حلم الكثيرين، ولكن في العراق يتحقق هذا الحلم مع شبيه له.

ففي وسط سوق شعبي في محافظة دهوك العراقية، يبيع الشاب عمر حسام الدين 36 عاماً، وهو شبيه لميسي، السجائر بينما يرتدي قميص “البرشا”.

 وهذا الشبه كان نعمة وفأل خير عليه، لأن الكثير من مشجعي يفضلون شراء السجائر منه.

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ويقول عمر وهو من الموصل وانتقل إلى دهوك قبل 7 سنوات: “عندما يفوز برشلونة فإن مكسبي يتضاعف عن الأيام العادية، حيث يأتي أنصار الفريق لتشجيعي، في حين ألتزم المنزل ولا أذهب إلى السوق في حال خسارة البرشا تجنبا للضيق والانزعاج”.

كما يحظى عمر بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلتقط كل من يلتقيه صورة معه.

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