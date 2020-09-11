أحمد الفيشاوي يتحدث لأول مرة عن فيلم الحارث

متابعة بتجـــــــــــــرد: اعتبر أحمد الفيشاوي في حديثٍ خاص لموقع روتانا.نت، أن تجربته في فيلم الحارث مختلفة وناجحة.

وتمنى أن يقدم الجيل الجديد والقديم من صناع الأفلام، أعمالاً غير تجارية بالشكل المعتاد.

وأشار إلى أنه استمتع كثيراً بالعمل في هذا الفيلم مع مجموعةٍ من الفنانين، مثل ياسمين رئيس، علي الطيب، باسم سمرة، أسماء جلال، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، ونهى عابدين.

الفيلم من تأليف محمد عبد الخالق، وإخراج محمد نادر.

في التالي تفاصيل الفيلم، تابعوها مع أحمد الفيشاوي في حواره مع مجلة “روتانا”.

حدثنا عن تجربتك في فيلم الحارث؟

فيلم الحارث بالنسبة لي تجربة مختلفة بعض الشيء؛ لأننا قدمنا للمرة الأولى فيلماً مختلفاً، يحتوي على أحداث رعب حقيقية.

تستند قصته إلى أحداثٍ حقيقية حصلت، ونحن غير معتادين على هذه النوعية من الأفلام.

لكنني أعتقد أن التجربة كانت ناجحة للغاية وتم إطلاق الفيلم، بعد فترة تحضيراتٍ استمرت شهوراً عدة.

Advertisements

أما أحداثه فتدور حول زوجين تتغير حياتهما أثناء شهر العسل في واحة سيوة، ويتابع الجمهور قصتهما.

كما أن عدداً كبيراً من الجمهور استمتع به، وأنا في غاية السعادة، لأنه سيكون متوفراً على أحد التطبيقات. كما أننا نقدم فيلماً يعرض على التلفزيون مباشرةً.

لماذا فكرتم في عرضه على تطبيقٍ إلكتروني وعلى التلفزيون؟

لأن هذا الأمر يتيح لشبابٍ كثير وللجمهور من الجيلين الجديد والقديم، أن يقدموا أفلاماً غير تجارية بالشكل الذي اعتدنا عليه.

وهو الشكل الذي يتهافت عليه الناس في دور السينما، ولكي يكون الفيلم مهماً وله من القوة ما يمكّنه من النزول في التلفزيون، سيصل بهذه الطريقة إلى شريحةٍ كبيرةٍ من الناس.

يشار إلى أن النجم أحمد الفيشاوي انتهى منذ أيام من تصوير فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان 30 مارس، مع النجوم دينا الشربيني، خالد الصاوي، ومحمد شاهين.

كما شارك في العمل مجموعة من الفنانين ضيوف الشرف مثل نيللي كريم، وإنجي المقدم. وتولى إخراجه أحمد خالد موسى.

أجرى المقابلة أحمد حسني من مصر