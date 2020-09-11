أمينة خليل تقدّم أوّل بطولة مطلقة لها في موسم دراما رمضان

متابعة بتجــــــــــــرد: اقتربت الفنانة أمينة خليل من تحقيق حلم المشاركة بأول بطولة مطلقة في موسم رمضان، بعدما تم الاتفاق مع منتج مسلسلها الأخير “ليه لأ” على التعاون مجددا لتقديم مسلسل في موسم 2021، ومن المقرر أن يعرض حصريا على شاشة MBC.

أمينة كادت أن تحقق حلمها هذا العام بعرض مسلسل “ليه لأ” في موسم رمضان 2020، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرضه في اللحظات الأخيرة، لضمان عرضه في أجواء مناسبة، وهو ما تحقق بالفعل بعد انتهاء موسم رمضان بشهور قليلة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا لما يثيره من قضايا اجتماعية جريئة.

وفور نجاح المسلسل اتفقت الشركة المنتجة مع أمينة خليل على تقديم بطولتها المطلقة الأولى في العام 2021، ستتعاون فيه مع العناصر الأساسية التي صنعت نجاح مسلسل “ليه لأ” وتم الاتفاق على بيع حقوق عرض العمل حصريا لقناة MBC.

مسلسل “ليه لأ” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.